Mbappe im Krankenhaus! Star fehlt gegen Salzburg

Das gab der spanische Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Mbappe hatte das Auftaktspiel der Madrilenen am Mittwoch in Miami gegen Al Hilal (1:1) krankheitsbedingt verpasst. Der Franzose dürfte auch für die restliche Gruppenphase, in der Real zum Abschluss in der Nacht von 26. auf 27. Juni auf Red Bull Salzburg trifft, ausfallen.