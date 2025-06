Cobra-Einsatz mitten in Fronleichnamsprozession

Mann mit Waffe im Garten

Der Grund für die ganze Aufregung: In den frühen Morgenstunden, lange bevor die Prozession begonnen hatte, wurde ein Mann (etwa 40 bis 45 Jahre alt) in seinem Garten gesehen – oben ohne und offenbar mit einer Waffe ausgerüstet. Nachbarn schlugen Alarm. Polizei und auch das Sonderkommando Cobra rückten an, doch der Mann war zunächst nicht auffindbar.