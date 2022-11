Siege für die Regionalliga-Geschichtsbücher

Ein geschichtsträchtiges Wochenende in der 3. Liga liegt hinter uns! Die Kicker ließen es noch einmal so richtig krachen. Alleine in der Tiroler Regionalliga gab es im Schnitt 6,83 Tore pro Spiel. Lust auf ein Torfeuerwerk? Hier die Sendung mit den Treffern der Regionalligen im Video.