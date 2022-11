Energie-Experte: „Zu früh, um sich zu fürchten“

Im Mühlviertel brodelt es

In den Mühlviertler Gemeinden in Oberösterreich - an der Grenze zu Tschechien - brodelt es deswegen bereits gewaltig. Man sei wieder einmal nicht informiert worden, beklagt die Bürgermeisterin von Leopoldschlag, Anita Gstöttenmayr (ÖVP), gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal“. Sie fügt hinzu: „Temelin ist gut 50 Kilometer vom Ortskern entfernt. Von gewissen Anhöhen in unserer Gemeinde kann man die Reaktoren mit freiem Auge sehen.“ Demonstrationen und Grenzblockaden - zum Beispiel am Grenzübergang Wullowitz - sind im Gespräch.