Polnische Regierung beschließt Atomkraftwerk-Bau

Auch Frankreich hatte Interesse an Aufträgen bekundet

Vorgesehen sind drei Druckwasserreaktoren des Typs AP 1000. Geplant ist außerdem ein zweiter AKW-Standort. „Das ist ein Projekt, das den Bau eines Atomkraftwerks in Polen durch ein koreanisches Unternehmen unter Beteiligung polnischer Firmen betrifft“, erläuterte der nationalkonservative Regierungschef Mateus Morawiecki. Zu einem möglichen dritten Projekt in Zentralpolen gibt es noch keine näheren Informationen. Auch Frankreich hatte Interesse an den Aufträgen bekundet.