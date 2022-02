Tschechien sondiert Standorte für Atommülllager

Der Plan der EU-Kommission, Kernkraft als klimafreundlich einzustufen, rückt ein Problem in den Fokus, das in den meisten Atomenergie nutzenden Staaten ungelöst ist: die Lagerung radioaktiver Abfälle, die für Hunderttausende Jahre sicher verwahrt werden müssen. Österreichs Nachbarland Tschechien sondiert noch Standorte. Ein Lager dürfte jedoch nicht vor 2065 in Betrieb gehen. 35 Gemeinden und 16 Vereine kämpfen gegen das Atommülllager an.