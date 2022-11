AKW-Pläne: OÖ-Gemeinden drohen mit Grenzblockaden

Die Atomkraft wird in vielen europäischen Ländern als klimaschonende Energieform angesehen. So auch in Österreichs nördlichem Nachbarland Tschechien. Dort wird der Neubau mehrerer Mini-Atomkraftwerke geplant, auch am Gelände des Atomkraftwerks in Temelin, das rund 60 Kilometer zur Grenze zu Oberösterreich entfernt liegt. In den Grenzgemeinden sorgt die heimliche AKW- Offensive aktuell für Sorge und Unmut.