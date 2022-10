„Es ist nicht die Zeit, Atomstrom zu verteufeln“

Gerade der Winter sei risikoreich, weil in Frankreich die Atomkraftwerke nicht in der Dimension zur Verfügung stehen, wie wir es gewohnt seien. „Derzeit sind nur 50 Prozent der Atomkraftflotte in Frankreich verfügbar. Wir hoffen, dass das noch steigt auf bis zu 70 Prozent im Jänner“, so Christiner. Dies sei sehr entscheidend für die Versorgungssicherheit Europa.