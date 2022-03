Temelin-Erweiterung trotz Nukleargefahren im Krieg

Neben den nuklearen Gefahren des Kriegs in der Ukraine stehen für die Anti-Atom-Offensive in Oberösterreich die atomaren Ausbaupläne beim direkten Nachbarn Tschechien ganz oben auf der Agenda. Prag schreibt nun den Bau neuer AKW-Blöcke aus, einen davon am Standort Dukovany und zwei in Temelín. OÖ will die „Unzulänglichkeiten der Atomkraft als Klimaretter“ aufzeigen.