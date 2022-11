Siri soll sich künftig einfacher wecken lassen

Laut Gurman arbeitet Apple auch daran, Siri tiefer in Apps und Dienste von Drittanbietern zu integrieren. All diese Änderungen könnten einige Zeit in Anspruch nehmen, wobei Gurman anmerkt, dass die Änderung der Siri-Weckphrase wahrscheinlich entweder nächstes Jahr oder im Jahr 2024 kommen wird.