Marktmacht missbraucht

Google muss Idealo 465 Mio. € Schadenersatz zahlen

Digital
14.11.2025 15:26
Die zugesprochene Schadenersatzsumme liegt unter der Forderung von Idealo.
Die zugesprochene Schadenersatzsumme liegt unter der Forderung von Idealo.(Bild: EPA/Filip Singer)

Nach jahrelangem Rechtsstreit: Google muss dem deutschen Preisvergleichsportal Idealo wegen Kartellverstößen rund 465 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Das hat das Landgericht Berlin entschieden.

Die mehrheitlich zum Medienkonzern Axel Springer gehörende Preisvergleichsmaschine hatte Google vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine über Jahre hinweg missbraucht zu haben. Dabei habe der US-Konzern eigene Angebote gegenüber Idealo bevorzugt (Aktenzeichen 16 O 195/19 Kart (2)).

Die zugesprochene Schadenersatzsumme liegt allerdings deutlich unter der Forderung von Idealo. In der Klage hatte die Vergleichssuchmaschine ursprünglich 3,5 Milliarden Euro von Google verlangt, als Schadenersatz inklusive Zinsen. Die Klage von Idealo bezog sich auf den Zeitraum von 2008 bis Ende 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 könnte Idealo weiteren Schadenersatz verlangen.

107 Millionen Euro Schadenersatz in zweitem Verfahren
In einem ähnlich gelagerten Fall wurde der Producto GmbH (Testberichte.de) ebenfalls ein Schadenersatz in Millionenhöhe zugesprochen. Hier beläuft sich die Summe auf gut 107 Millionen Euro. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Es ist jeweils die Berufung zum Kammergericht Berlin möglich.

Lesen Sie auch:
Brüssel hatte im September eine Strafe in Höhe von fast drei Milliarden Euro gegen Google ...
EU-Wettbewerbsbedenken
Nach Milliardenstrafe: Google macht Zugeständnisse
14.11.2025
Rechenzentrum in OÖ
42.000 Quadratmeter: So will Google bei uns bauen
14.11.2025
Rivalen benachteiligt?
EU leitet neues Verfahren gegen Google ein
13.11.2025

Konkret geht es darum, dass Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen bevorzugt und gleichzeitig konkurrierende Angebote benachteiligt hat. Die Klagen stützten sich dabei unter anderem auf die bereits von der EU-Kommission 2017 verhängte hohe Kartellstrafe gegen Google in diesem Bereich.

