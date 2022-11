Der Traktor der Zukunft ist autonom und bezahlbar

Beim US-Anbieter John Deere steht der erste autonome Traktor kurz vor der Markteinführung. Der deutsche Hersteller CLAAS liefert eine gemeinsam mit dem Start-up AgXeed entwickelte Robo-Landmaschine mit Raupenantrieb, die diverse Aufgaben erledigen kann, sogar schon aus. Zu den ersten Abnehmern gehören Großbetriebe, die es sich leisten können. In Japan wird aber bereits an bezahlbarer Technik für Kleinbauern geforscht. Bis die auf den Markt kommt, wird man in der Industrie heikle Fragen hinsichtlich laufender Gebühren und Datenschutz klären müssen.