Däne wegen Spionage für den Iran festgenommen

Anfang des Jahres 2025 soll der Mann von einem iranischen Geheimdienst den Auftrag erhalten haben, in Berlin Informationen über jüdische Örtlichkeiten und bestimmte jüdische Personen zu sammeln, wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Dienstag mitteilte. Dazu soll Ali S. im Juni 2025 an Ort und Stelle drei Objekte ausgespäht haben.