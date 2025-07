Deutsche Schauspielerin Monika Hansen ist tot

Oft mit Kindern vor der Kamera

Hansen hatte bis 1962 an der Otto-Falckenberg-Schule in München Schauspiel studiert. Danach spielte sie Theater und war in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen, oft gemeinsam mit ihren Kindern Meret und Ben Becker oder ihrem Ehemann Otto Sander, der bereits 2013 starb.