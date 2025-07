Keimgefahr: Das droht, wenn Kühlkette jetzt reißt!

Das herrliche Wetter treibt Österreichs Grillmeister in Scharen an den Rost. Zudem haben Picknicks, Jausen und Co. im Freien Hochkonjunktur. Doch Vorsicht: Gerade jetzt ist es wichtig, die richtige Kühlung ihrer Lebensmittel zu beachten! Ein Molekularbiologe erklärt, wo die Keimgefahr besonders groß ist und wie Sie sich am besten schützen.