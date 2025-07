Mit Lieferwagen in Pestsäule gerast – Einweisung

Passanten flüchteten am Wiener Graben, Touristen suchten Zuflucht in Geschäften – als am 3. März dieses Jahres ein weißer Kastenwagen durch die Fußgängerzone raste. Es herrschte Terroralarm. „Das Ganze hat sein Ende gefunden in der Pestsäule am Graben“, so die Staatsanwältin. Denn der Lenker krachte mit dem Fahrzeug in den Sockel des geschichtsträchtigen Denkmals. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und auch ein Anschlag konnte schnell ausgeschlossen werden.