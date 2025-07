Florianis retteten Kleinkind aus versperrtem Auto

Ausgerechnet in der Mittagshitze musste die Feuerwehr Seekirchen zu einem besonderen Einsatz ausrücken. Ein Kleinkind war inmitten der Hitzewelle in der Salzburger Gemeinde gemeinsam mit dem Schlüssel in einem Auto eingesperrt. Die Florianis reagierten schnell und retteten dem Kind damit wohl das Leben.