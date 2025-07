„Eiskönig“ steht vor einer Hitzeschlacht in Rom

Auch wenn der ERC-Lauf in Rom erst Freitagabend mit der malerischen ersten Sonderprüfungen vorm Kolosseum beginnt – Take off zu seiner EM-Premiere ist für Michael Lengauer bereits am Dienstag um 8 Uhr. Da wird in Wien-Schwechat der Ryanair-Flug FR1645 mit dem Mühlviertler in die Ewige Stadt abheben. In der es am Freitag zwar auf 37 „abkühlen“ soll, in der es für Österreichs „Eiskönig“ der Driftbranche aber trotzdem um gut und gern 40 zu heiß sein dürfte.