Hat der 20-Jährige die Cobraschüsse provoziert?

Was ist in der Nacht zum 24. Juni am Campingplatz Keutschach genau passiert? Ein junger Urlauber hatte sich nach wüsten Drohungen am Klo verschanzt. Die Polizei wurde alarmiert - als Cobra-Einsatzkräfte in das Sanitärgebäude vorrückten, war alles finster, eng, der 20-Jährige schaute nur kurz aus der Kabine, sperrte sich wieder ein. „Dann hörten die Beamten ein Klicken und glaubten irrtümlich, er entsichere eine Waffe“, schildert Staatsanwalt Markus Kitz. „Als er plötzlich erneut die Tür aufriss, gab ein Beamter zwei Schüsse auf ihn ab und traf in Hüfte und Schulter.“