Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1500 m² betroffen

Waldbrand in Zeiselberg: Sechs Wehren alarmiert

Kärnten
10.03.2026 20:21
1500 Quadratmeter waren vom Waldbrand betroffen.
1500 Quadratmeter waren vom Waldbrand betroffen.(Bild: FF St. Thomas am Zeiselberg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der Rauch war deutlich zu sehen, aber wo es brannte, war zunächst unklar: Ein beginnender Waldbrand forderte am Dienstag mehrere Feuerwehren am Zeiselberg. 

0 Kommentare

Eine sehr starke Rauchentwicklung oberhalb von Zeiselberg konnten die Feuerwehrkameraden am Dienstag schon bei der Anfahrt zum Rüsthaus in St. Thomas wahrnehmen. Der genaue Einsatzort war aber nicht gleich lokalisierbar. Nachdem Kameraden der Wehr von St. Thomas den Brandort gefunden hatten, wurde über die Landesalarm- und Warnzentrale das Tanklöschfahrzeug TLFA 4000 der FF Grafenstein angefordert. Die Crew des Polizeihubschraubers Liebelle der Polizei wurde ebenfalls alarmiert. Dann rückten auch Kollegen der Feuerwehren Pischeldorf, Ottmanach, Timenitz, Poggersdorf und Zell-Gurnitz zum Einsatzort aus.

„Die Tatsache, dass die Rauchentwicklung von der Ortschaft Zeiselberg aus erkannt, die Alarmierungskette so rasch wie möglich in Gang gebracht und die örtlichen Waldbesitzer bei der Lokalisierung behilflich waren, war essenziell für den raschen Löscherfolg“, so Stefan Krammer, der Einsatzleiter und Kommandant der FF St.Thomas am Zeiselberg.

Insgesamt war eine Fläche von etwa 1500 Quadratmetern betroffen. Schließlich “Brand aus“ gegeben werden. Die FF St. Thomas kontrollierte danach noch einmal alles auf Glutnester.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
10.03.2026 20:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.797 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.398 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2980 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1633 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1361 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Kärnten
In Landskron
Diskussion um die geplante Stromautobahn
1500 m² betroffen
Waldbrand in Zeiselberg: Sechs Wehren alarmiert
Schock in der Eishalle
Spielabbruch: KAC-Crack nach Kollaps reanimiert
Erste Medaille am Ende
„Habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin“
Bilanz der Florianis
Einsatzjahr 2025: Feuerwehren retten 1093 Menschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf