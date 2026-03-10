Waldbrand in Zeiselberg: Sechs Wehren alarmiert

Eine sehr starke Rauchentwicklung oberhalb von Zeiselberg konnten die Feuerwehrkameraden am Dienstag schon bei der Anfahrt zum Rüsthaus in St. Thomas wahrnehmen. Der genaue Einsatzort war aber nicht gleich lokalisierbar. Nachdem Kameraden der Wehr von St. Thomas den Brandort gefunden hatten, wurde über die Landesalarm- und Warnzentrale das Tanklöschfahrzeug TLFA 4000 der FF Grafenstein angefordert. Die Crew des Polizeihubschraubers Liebelle der Polizei wurde ebenfalls alarmiert. Dann rückten auch Kollegen der Feuerwehren Pischeldorf, Ottmanach, Timenitz, Poggersdorf und Zell-Gurnitz zum Einsatzort aus.