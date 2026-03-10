Waldbrand in Zeiselberg: Sechs Wehren alarmiert

Der Rauch war deutlich zu sehen, aber wo es brannte, war zunächst unklar: Ein beginnender Waldbrand forderte am Dienstag mehrere Feuerwehren am Zeiselberg.
Eine sehr starke Rauchentwicklung oberhalb von Zeiselberg konnten die Feuerwehrkameraden am Dienstag schon bei der Anfahrt zum Rüsthaus in St. Thomas wahrnehmen. Der genaue Einsatzort war aber nicht gleich lokalisierbar. Nachdem Kameraden der Wehr von St. Thomas den Brandort gefunden hatten, wurde über die Landesalarm- und Warnzentrale das Tanklöschfahrzeug TLFA 4000 der FF Grafenstein angefordert. Die Crew des Polizeihubschraubers Liebelle der Polizei wurde ebenfalls alarmiert. Dann rückten auch Kollegen der Feuerwehren Pischeldorf, Ottmanach, Timenitz, Poggersdorf und Zell-Gurnitz zum Einsatzort aus.
„Die Tatsache, dass die Rauchentwicklung von der Ortschaft Zeiselberg aus erkannt, die Alarmierungskette so rasch wie möglich in Gang gebracht und die örtlichen Waldbesitzer bei der Lokalisierung behilflich waren, war essenziell für den raschen Löscherfolg“, so Stefan Krammer, der Einsatzleiter und Kommandant der FF St.Thomas am Zeiselberg.
Insgesamt war eine Fläche von etwa 1500 Quadratmetern betroffen. Schließlich “Brand aus“ gegeben werden. Die FF St. Thomas kontrollierte danach noch einmal alles auf Glutnester.
