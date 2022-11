Raab vertrat Corona-positiven Schallenberg

EU hilft mit einer Milliarde Euro in Energiekrise

In Berlin wurden Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Personalausweisen, Universitätsdiplomen und Berufsabschlüssen unterschrieben. „Der Berlin-Prozess bringt also Fortschritte“, sagte Scholz. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt die EU die sechs Westbalkanstaaten mit einer Milliarde Euro in der Energiekrise. 500 Millionen Euro seien Soforthilfe, um mit den hohen Energiekosten zurecht zu kommen. Weitere 500 Millionen Euro seien für Investitionen in den Umbau der Energieversorgung gedacht. Zudem werde die Region an das Pipelinenetz Europas angeschlossen.