Klimaprotest behinderte Rettung: Radlerin tot

Polizeigewerkschaft: „Märchen vom harmlosen Protest“

Der Fall ließ die Wogen hochgehen: In vielen deutschen Medien und sozialen Netzwerken wurde den „Klima-Klebern“ die Schuld an der verzögerten Rettung des Unfallopfers gegeben. Viele forderten daher harte Konsequenzen für Aktivisten, die sich auf Straßen kleben und so für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen, wie der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft: „Spätestens jetzt sollte man sich mal vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden. Wer Verkehrswege blockiert, riskiert die innere Sicherheit und nimmt auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen“, erklärte Benjamin Jendro laut „Bild“.