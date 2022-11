Berlin: Klebe-Aktivisten sollen länger in Haft

„Gleich für die ganze Woche in Gewahrsam“

Der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, fordert in der „Bild“: „Bei der Gefahrenabwehr nicht zimperlich sein! Wenn sich ein Aktivist bei einer für eine Woche angekündigten Aktion an Tag 1 auf die Straße klebt, gehört er gleich für die ganze Woche in Gewahrsam.“