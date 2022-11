Klebe-Aktion: Geduld der Autofahrer am Ende

Erneut blockierten Aktivisten einen Verkehrsknotenpunkt. Kurz nach 8 Uhr springen rund 15 Aktivisten auf die Straße und blockieren drei Zebrastreifen beim Karlsplatz nahe der TU. Es dauert nicht lange bis ein Hupkonzert losbricht. Kurz darauf steigen schon die ersten Autofahrer aus. Die Reaktionen zeigen sich rasch: wildes Gestikulieren und lautstarke Meinungsäußerungen. Die Polizei war erneut bald mit zahlreichen Beamten und Lösungsmittel zur Stelle. Nach kurzer Zeit konnte immerhin eine Fahrspur für den Verkehr freigegeben werden. Einem Autofahrer ging das aber trotzdem zu langsam und so packte er selbst mit an und trug einen Klebenden weg. Ein kleines Trostpflaster für die geplagten Autofahrer: Das soll erst einmal die letzte Klebe-Aktion gewesen sein. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.