Schmid-Vorwürfe gegen ÖVP: Showdown im Parlament

Bunkermentalität herrscht in der ÖVP

In der ÖVP herrscht hingegen eine gefährliche Bunkerstimmung. Man lasse sich nicht von jedem Einvernahmeprotokoll ohne jeglichen Beweis zu einer neuen Linie drängen. Einige hochrangige ÖVPler sind ohnehin der Überzeugung, in den Aussageprotokollen stehe nichts Neues, was man nicht schon aus den Chat-Protokollen wusste. Die Bevölkerung sei davon eigentlich nur noch genervt, weil sie andere Sorgen habe. Also warum Reformwillen zeigen? „Durchtauchen wird sich nicht ausgehen. Denn auch wenn die Bürger derzeit andere Probleme haben, kommen diese Negativ-Nachrichten oben drauf“, zeichnet Politikexperte Thomas Hofer die Stimmung im Land.