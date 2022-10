Hat Sobotka interveniert? ÖVP sieht das widerlegt

Thomas Schmid, Ex-Finanz-General und Schlüsselzeuge im Korruptionsfall um die türkise ÖVP von Sebastian Kurz, will Kronzeuge sein und hat auf 455 Seiten umfassend ausgepackt. Die ÖVP will den einstigen Strippenzieher als Märchenerzähler darstellen. „Schmid lügt. Das lässt sich einmal mehr belegen“, sagt Andreas Hanger. Der Fraktionsführer im U-Ausschuss verweist auf Beweise. Im Fall Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender. Er soll laut Schmid in Steuerangelegenheiten beim Alois-Mock-Institut und bei der Erwin-Pröll-Stiftung interveniert haben.