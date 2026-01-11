Wenn Häftlinge dem Gefängnis entgehen wollen

Warum ein idealer Start in den Tag so wichtig ist
Kraft aus Routine
Kürzlich kehrte ein Insasse von einem Ausgang der Justizanstalt Graz-Jakomini nicht zurück. Stattdessen überfiel er eine Trafik. Aktuell sind mehrere „Häfenbrüder“ unerlaubt „auf Achse“.
Ende November kehrte ein 25-jähriger Häftling nach einem genehmigten Ausgang nicht in die Justizanstalt Graz-Jakomini zurück. Stattdessen überfiel er – vermummt mit einem Schal und einer über den Kopf gezogenen Kapuze – mit einer zerbrochenen Glasflasche als Waffe eine Trafik. Die resolute Mitarbeiterin machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, woraufhin der suchtgiftkranke Steirer flüchtete – und kurz darauf von der Polizei gestellt wurde. Danach ging es natürlich retour in die Zelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.