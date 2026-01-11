Wenn Häftlinge dem Gefängnis entgehen wollen

Ende November kehrte ein 25-jähriger Häftling nach einem genehmigten Ausgang nicht in die Justizanstalt Graz-Jakomini zurück. Stattdessen überfiel er – vermummt mit einem Schal und einer über den Kopf gezogenen Kapuze – mit einer zerbrochenen Glasflasche als Waffe eine Trafik. Die resolute Mitarbeiterin machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, woraufhin der suchtgiftkranke Steirer flüchtete – und kurz darauf von der Polizei gestellt wurde. Danach ging es natürlich retour in die Zelle.