Fahrradfahrer in Wörgl über Auto geschleudert

Am 29. Oktober 2022 gegen 14.40 Uhr fuhr ein Einheimischer (47) mit seinem Fahrrad von der Nordtangente in Wörgl in die Kreuzung mit der Raimundstraße und wollte dort nach links abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 68-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in die Kreuzung ein und wollte diese geradeaus überqueren. Dabei dürfte wohl die Sonne den Pkw-Fahrer stark geblendet haben - denn er übersah den Pedalritter und fuhr ihn seitlich an.