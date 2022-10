Tiroler (78) bei Alpinunfall tödlich verunglückt

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstag in Tirol: Ein 78-jähriger Tiroler ist gegen 12 Uhr tödlich verunglückt. Der Mann war mit einem Bekannten unterwegs, der sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete, doch der Tiroler verstarb noch an der Unfallstelle.