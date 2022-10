Geldbörsendieb stahl mehr als 1000 Euro und entkam

Eine 32-jährige Einheimische bemerkte am späten Donnerstagnachmittag, wie der Mann vor einem Wohnhaus in Kirchdorf die Geldtasche ausräumte und sie anschließend in einen Bach warf, bevor er in einem weißen Pkw mit deutschem Kennzeichen in Richtung Kössen davonfuhr. Die Zeugin meldete den Vorfall, doch eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen blieb erfolglos.