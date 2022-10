Ein „Engel“ auf vier Pfoten am Hof Sonnenweide

„Er ist einfach von Anfang an zu allen hingegangen, um sie kennenzulernen“, erzählt Elisabeth Nussbaumer. Und er liebt nicht nur seine vierbeinigen Freunde, auch Menschen haben es ihm angetan. „Timmy war auch immer der Star bei Schule am Bauernhof, wenn beeinträchtigte Kinder am Hof waren“, verrät Elisabeth. Der kleine Kater ist so ein Sonnenschein, dass ihm Herrchen Andreas ein Buch gewidmet hat. Weil die Schönheit seines Charakters von Fotos nicht hätte erfasst werden können, hat eine Freundin der Nussbaumers, Künstlerin Kathrin Pachinger, die Bilder für das Buch gemalt. Sie zeigen eine entzückende kleine Samtpfote, die mit ihren rund 120 Freunden auf dem Hof kleine Abenteuer erlebt.