Hof Sonnenweide lädt zum Jungpflanzen-Markt

Auch das Feedback war ein Gutes. „Es mag komisch klingen, aber wenn die Pflänzchen hier anwachsen, sind sie unser Klima gewöhnt und werden schöner als Pflanzen von irgendwo“, sind die beiden überzeugt. Wer also Paradeiser, Paprika und Co. haben möchte: Am 30. April und 1. Mai gibt es die Möglichkeit den Markt zu besuchen. Und vielleicht ja auch eine Patenschaft für eins der Hof-Tierchen abzuschließen.