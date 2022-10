Proteste vor Wiener OMV-Zentrale am Nachmittag

Anlässlich der Präsentation der dritten Quartalsergebnisse des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV haben Aktivisten von Fridays For Future und Greenpeace am Freitag erneut eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne sowie den Ausstieg aus fossilen Energieträgern gefordert. Unterstreichen wollen die NGOs ihre Anliegen mit einer Demo vor dem OMV Gebäude am Wiener Prater sowie vor der Wirtschaftskammer Wien am Nachmittag ab 15 Uhr.