Einsatz in Waffenverbotszone: Eine Person verletzt

Derzeit läuft ein großer Polizeieinsatz in Wien-Favoriten in der Waffenverbotszone am Reumannplatz. Laut Informationen der Polizei wurde eine Person verletzt. Über den Tathergang sowie Verdächtige ist derzeit noch nichts bekannt.
Am Montagnachmittag ist es erneut zu einem Vorfall in der Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz in Wien-Favoriten gekommen. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt, der Polizeieinsatz ist im vollen Gange.
Polizei bestätigt Polizeieinsatz
Medienberichten zufolge soll der Grund für die Verletzung der Person eine Messerstecherei gewesen sein. Dies wollte Polizeisprecherin Julia Schick am Nachmittag vorerst noch nicht bestätigen, für Details sei es „noch zu früh“.
