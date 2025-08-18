Traditionen und Brauchtum verbinden Generationen

Auch Traditionen und Brauchtum brauchen mitunter ein Update, um nicht aus der Zeit zu fallen. Eine Wiener Tracht ist der Beweis.

Dirndl und Lederhose gehören zu den großen Festen der Stadt längst dazu – doch auch Tradition braucht mitunter Erneuerung. Zwei Beispiele zeigen, wie sich Wiens Brauchtumsfeste 2025 neu aufstellen: mit überarbeiteten Sicherheitskonzepten und mit modischem Feinschliff.