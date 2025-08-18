Mehrere Wohnungen nach Brand in Wien unbewohnbar

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 12.00 Uhr zum Brandort in der Dietrichgasse alarmiert. Betroffen war eine Wohnung im vierten Stock. Beim Legen der Löschleitung innen durch das Stiegenhaus war die „Wohnungstüre bereits durchgebrannt“, verdeutlichte Figerl die Größe des Feuers. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der großen Hitzeentwicklung fordernd. Auch von außen wurde das Feuer bekämpft, da Flammen auf der Vorder- und der Rückseite der Wohnung aus den Fenstern schlugen.