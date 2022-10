Nach Voestalpine-Jubelmeldung zieht AMAG nach

Der Aluminiumerzeuger aus Ranshofen (OÖ) verzeichnete im Vergleich zum letzten Jahr in den ersten drei Quartalen ein Plus beim Umsatz und beim Ergebnis. „Uns ist es trotz zahlreicher Herausforderungen gelungen, das beste operative Ergebnis in der Unternehmensgeschichte zu erzielen“, freut sich Vorstandschef Gerald Mayer, um im selben Atemzug zu betonen: „Die weitere Geschäftsentwicklung ist jedoch von Unsicherheiten geprägt.“