„Es bleibt nix mehr!“ Gasthof bald auf Sparflamme

Der Umbruch in der Gastronomie hatte schon vor den Teuerungen eingesetzt, nun wird er immer sichtbarer. So fährt etwa auch der Betreiber des Gasthofs Marienhof in Kirchdorf am Inn sein Lokal ab Jahreswechsel auf Sparflamme zurück. Der Wirt selbst heuert bei der AMAG an, leitet dort dann das Werksrestaurant.