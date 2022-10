Das „Horrorhaus“ am Elterleinplatz

Ein Neuanfang ist notwendig

Es regiert also weiterhin die Angst am Elterleinplatz. Frau P. ist mit ihren Nerven am Ende, jetzt hilft nur noch der Auszug: „Es interessiert sich keiner für uns, deswegen werden wir umziehen müssen, auch wenn das Geld knapp ist. So kann es einfach nicht mehr weitergehen“ Wie es am Elterleinplatz in Zukunft weitergeht, bleibt unklar.