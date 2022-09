Massenflucht? Run auf One-Way-Tickets aus Russland

300.000 Reservisten werden teilmobilisiert

Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges ordnete Russland am Mittwoch eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte an. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch am Mittwoch. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu werden 300.000 Menschen für das Militär teilmobilisiert.