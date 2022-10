„Ziele erreicht“: Moskau beendet Teilmobilisierung

Viele Neuankömmlinge bereits tot oder in Gefangenschaft

Berichten zufolge wurden bereits viele Einberufene ohne Ausbildung und mit mangelhafter Ausrüstung direkt zum Kampf in die Ukraine geschickt. Wenig später berichteten örtliche Medien in Russland, dass Reservisten dort getötet worden oder in Gefangenschaft geraten seien.