Niki Laudas erster Ferrari kommt unter den Hammer

Was wird der Lauda-Ferrari wohl wert sein?

Für Spannung ist also jedenfalls gesorgt, denn es handelt sich hier zwar um ein Fahrzeug, das bereits ein paar Besitzer hatte, das einmal sogar umlackiert wurde, wo mehrfach die Papiere verloren gingen … aber mal Hand aufs Herz: Es ist ein Fahrzeug, das Niki Nationale Lauda gehört hat. „Und das ist auch gleichbedeutend damit, dass preislich nach oben hin viel möglich ist“, erklärt „Mister Ferrari“ Heribert Kasper (selbst ist er Besitzer eines Ferrari 599 GTB) im Gespräch mit der „Krone“. Für ihn ist dieser Wagen, „ein Stück Geschichte. So etwas kaufen sich Enthusiasten, stellen es sich neben ihre anderen zehn Ferraris, hängen dazu ein Bild von seinerzeit dazu und trinken darauf mit ihren Freunden ein gutes Glas italienischen Wein“, so Kasper.