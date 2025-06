Ungarin betrieb im Ländle illegales Bordell

In Vorarlberg angekommen, hat sich die Sache laut Aussagen des Opfers bei der Polizei dann aber ganz anders dargestellt: Weder Kondome noch andere Utensilien seien bereitgestellt gewesen. Und als sie der Zuhälterin nach ein paar Tagen mitteilte, wieder zurück nach Ungarn zu gehen, sperrte diese die Prostituierte in der Unterkunft in Feldkirch ein, um so eine Flucht zu verhindern. Passanten wurden schließlich auf die Gefangene aufmerksam, als diese auf dem Balkon um Hilfe rief. In einem groß angelegten Rettungseinsatz wurde die Frau am Ende über den Balkon in Sicherheit gebracht und die 45-jährige „Puffmutter“ umgehend in Untersuchungshaft genommen.