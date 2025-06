8000 Euro Schaden: Mann pinkelte in Ticketautomat

8000 Euro Schaden verursacht

Was danach geschah, kann oder will der 56-Jährige nicht mehr sagen. „Mir fehlt wirklich jegliche Erinnerung.“ Überwachungsvideos belegten es aber: Der Mann pinkelte in den Kartenschlitz sowie den Schlitz für die Bankomatkarte des Automaten. Die Folgen: Ein Kurzschluss der Platine und ein Schaden von 8000 Euro.