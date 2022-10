Infektionszahlen sinken: Nur 4517 neue Covid-Fälle

Korrektur bei Todeszahlen

Die Zahl der Todesfälle wurde gegenüber der Meldung vom Freitag nach unten korrigiert (Datenbereinigung). Demnach wiesen die am Samstag veröffentlichten AGES-Zahlen mit 20.891 an oder mit Covid-19 Verstorbene aus, was um 89 weniger als die Freitagszahlen (20.980) waren.