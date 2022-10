7490 Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

In den Spitälern mussten am Freitag um 41 positive Patientinnen und Patienten weniger als am Donnerstag behandelt werden. 2339 Infizierte sind derzeit im Krankenhaus, 125 davon auf Intensivstationen. Das waren sieben Schwerkranke weniger als am Donnerstag, jedoch vier mehr als vorigen Freitag. Insgesamt gab es in der vergangenen Woche einen Rückgang von 199 Infizierte in den Spitälern.