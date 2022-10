Remake von „Silent Hill 2“ kommt für PC & PS5

Alles beginnt mit dem Brief einer Toten

„Silent Hill 2“ gilt als eines der besten Horror-Videospiele aller Zeiten und erzählt die Geschichte des James Sunderland, den es in die mysteriöse Stadt Silent Hill verschlägt, nachdem er einen Brief seiner vor Jahren verstorbenen Frau erhält. Die Suchaktion gerät schnell außer Kontrolle und Sunderland bekommt es mit grausigen Monstern zu tun.