Mehr Tote und Verletzte in den Tiroler Bergen

35 tote Wanderer

Der Löwenanteil der Unglücke passiert beim Wandern, daher gab es in dieser „Disziplin“ auch die meisten Verunglückten. In Tirol waren 786 Wanderer in Unfälle verwickelt bzw. mussten unverletzt gerettet werden. Das sind zwar weniger als im Vorjahr (868), allerdings mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (772). Die 35 toten Wanderer zwischen 1. Mai und 9. Oktober liegen über der Zahl aus dem Vergleichszeitraum 2021 (27 Tote) und dem Durchschnitt (30 Tote).