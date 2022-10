Naturschutz wird Schülern praxisnah vermittelt

„Es ist wichtig, die Kinder von klein auf für Klima- und Naturschutz sowie nachhaltige Energie zu sensibilisieren. Denn jenes Verhalten, das man sich als Kind aneignet, bestimmt das Leben in der Zukunft. Für einen Erwachsenen ist es viel schwerer, das Angelernte zu ändern“, so Landesrätin Daniela Winkler, die dazu einen Workshop in der Volksschule Illmitz besuchte. Die Klimaranger des Nationalparks Neusiedler See/ Seewinkel kommen aber nicht nur in die Schulen, sie gehen mit den Kindern auch auf Exkursionen.