„Goldenes Zeitalter des Streaming längst vorbei“

Der deutsche Film- und Fernsehproduzent Oliver Berben (51) sieht am Streaming-Markt eine „gesunde Marktbereinigung“. „Das ist wie an der Börse: Wenn alle Kurse in einer Hype-Phase ganz oben sind, folgt irgendwann die notwendige Abkühlung“, sagte der Vize-Geschäftsführer der Constantin Film in einem Interview des Medienbranchendienstes „DWDL.de“. „Das goldene Zeitalter des Streaming, von dem manche noch immer reden, ist längst vorbei.“